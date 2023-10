Söder schlägt Holetschek als neuen CSU-Fraktionschef vor

Mehr zum Thema

Wanderer stürzt in den Alpen etwa 150 Meter ab und stirbt Ein Wanderer ist in den bayerischen Alpen über etwa 150 Meter abgestürzt und gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 54-Jährige am Sonntag bei Oberaudorf offenbar allein unterwegs und wollte am Brünnstein über einen Klettersteig zum Gipfel aufsteigen. Dabei sei der Mann aus Freising kurz nach einer Leiter abgestürzt. Die Ursache blieb demnach zunächst unklar. Den Angaben zufolge wird der Klettersteig oft ohne Sicherung genutzt.

US-Spielwarenkonzern und Puppenhersteller Zapf planen Fusion Der oberfränkische Puppenhersteller Zapf (Baby Born) und der US-Spielwarenkonzern MGA wollen fusionieren. Die Fusion solle im Frühjahr 2024 vollzogen werden, teilte Zapf am Montag in Rödental (Landkreis Coburg) mit. Die deutsche Tochtergesellschaft von MGA, derzeit Hauptaktionärin der Zapf Creation AG, sei an Zapf herangetreten und habe zu Verhandlungen eingeladen. Weitere Details wollten die Unternehmen nicht nennen.