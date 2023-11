Söder sagt wegen MPK Essen mit Kronprinz ab

Mehr zum Thema

„Sturm der Liebe“ geht in die 20. Staffel Das eine Traumpaar geht - doch die nächste Liebesgeschichte steht schon vor ihrem Beginn: Die ARD-Kultserie Sturm der Liebe geht in die 20. Staffel. Voraussichtlich am 23. November soll die neue Hauptfigur zu sehen sein: Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) kommt nach einem traumatischen Reitunfall nach Bichlheim, um ihre Mutter zu besuchen. Um ihr Herz buhlen nach Angaben der Produktionsfirma Bavaria vom Montag dann gleich zwei Männer: Philipp (Robin Schick) und Vincent (Martin Walde).

Leonhardifahrten in Bayern Zu Ehren des Heiligen Leonhard sind Menschen an mehreren Orten in Bayern am Montag durch die Straßen gezogen. Rund 300 Pferde und 70 teils historische, festlich geschmückte Tafel- und Truhenwagen waren bei der wohl bekanntesten Wallfahrt in Bad Tölz angemeldet, die 2017 als immaterielles Kulturerbe der Unesco in das deutsche Verzeichnis aufgenommen worden war. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx nahm ebenfalls an der Wallfahrt teil und feierte einen Freiluftgottesdienst auf dem Kalvarienberg.