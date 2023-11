Söder: Geplante Absenkung der Stromsteuer reicht nicht aus

Mehr zum Thema

Schülerin wegen Graffiti zu Gaza-Krieg festgenommen Eine 19 Jahre alte Schülerin ist in Oberbayern vorübergehend festgenommen worden, weil sie mehrere Graffiti mit Parolen zum Gaza-Krieg gesprüht haben soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll sie sechs propalästinensische Slogans meist an öffentliche Gebäude in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) geschmiert haben. Zudem werde geprüft, ob die junge Frau in Verbindung zum Diebstahl einer israelischen Flagge in der Stadt stehe.