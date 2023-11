Söder fordert Neuwahl parallel zur Europawahl im Juni 2024

Mehr zum Thema

Landesbischof Kopp kündigt Einschnitte an Die evangelische Kirche in Bayern muss sich nach Ansicht des neuen Landesbischofs Christian Kopp auf deutliche Einschnitte einstellen. Wir müssen darüber diskutieren, wie viele Häuser eine kleiner werdende Kirche braucht, sagte er am Montag bei der Herbsttagung der Landessynode, an der er erstmals in seinem neuen Amt teilnahm. Er bezog sich dabei unter anderem auf Tagungs- und auch Pfarrhäuser.

Autos bei Eishockeyspiel beschädigt: 100.000 Euro Schaden Ein 26-Jähriger soll in Rosenheim nahe dem Eisstadion zehn geparkte Autos zerkratzt und einen Schaden von 100.000 Euro verursacht haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist bei der Tat ein spitzer Gegenstand benutzt worden, der teils tiefe Einkerbungen im Fahrzeuglack verursacht hat. Auch die Außenspiegel wurden an einigen Fahrzeugen beschädigt und teilweise völlig abgetreten.