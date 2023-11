Söder ernennt seine neuen Minister: Wer darf regieren?

Mehr zum Thema

Sky-Moderator Hellmann nicht überrascht von Tuchel-Eklat Sky-Moderator Sebastian Hellmann hat sich wenig überrascht vom Verhalten von Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach dem Sieg in Dortmund gezeigt. Das Ganze war bereits am Freitag auf seiner Pressekonferenz abzusehen, sagte Hellmann am Montag. Tuchel hatte im Interview des TV-Senders am Samstag gereizt auf die vorherige Kritik der Experten Dietmar Hamann und Lothar Matthäus reagiert und sich ein Wortduell mit Matthäus und Moderator Hellmann geliefert.