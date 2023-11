Söder: Deutschland steckt in „schwerer Staatskrise“

Mehr zum Thema

Söder und Weber: Europawahl ist Schicksalswahl CSU-Chef Markus Söder und der designierte CSU-Spitzenkandidat Manfred Weber haben die Europawahl im kommenden Jahr als historisch entscheidende Wahl für den Kontinent bezeichnet. Die Europawahl ist einerseits eine Schicksalswahl für den gesamten Kontinent, aber auch eine Testwahl für Deutschland, sagte Söder am Samstag vor einer CSU-Delegiertenversammlung in Nürnberg. Dort wollen die Christsozialen ihre Kandidatenlisten für die Wahl beschließen.

Zug erfasst Auto auf Bahnübergang Ein Regionalzug hat ein Auto auf einem Bahnübergang im mittelfränkischen Dietersheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) erfasst. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hat der Fahrer am Freitagabend den unbeschrankten Bahnübergang offenbar überquert, ohne zu schauen. Demnach hat der Zug das Auto im Heckbereich getroffen. Zwei Insassen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Eine dritte Person blieb unverletzt.