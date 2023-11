Söder: Bundesregierung ist „völlig plan- und kopflos“

Mehr zum Thema

Söder und Weber: Europawahl ist Schicksalswahl CSU-Chef Markus Söder und der designierte CSU-Spitzenkandidat Manfred Weber haben die Europawahl im kommenden Jahr als historisch entscheidende Wahl für den Kontinent bezeichnet. Die Europawahl ist einerseits eine Schicksalswahl für den gesamten Kontinent, aber auch eine Testwahl für Deutschland, sagte Söder am Samstag vor einer CSU-Delegiertenversammlung in Nürnberg. Dort wollen die Christsozialen ihre Kandidatenlisten für die Wahl beschließen.

18 Tore: Harry Kane übertrifft in Uralt-Rekord Harry Kane hat zwei weitere Bestmarken in der Fußball-Bundesliga aufgestellt. Der Treffer des 30 Jahre alten Stürmers zum 1:0 seines FC Bayern München am Freitagabend beim 1. FC Köln war das 18. Tor für den Engländer in dieser Saison. Nach Angaben des Statistik-Dienstleisters Opta ist dies bisher noch keinem Spieler bereits nach zwölf Spieltagen gelungen. Damit übertraf der Kapitän des englischen Nationalteams den bisherigen Rekord von Gerd Müller, dem in der Saison 1968/1969 nach zwölf Spielen 17 Treffer gelungen waren.