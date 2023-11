Söder: Bund-Länder-Vereinbarung zu Migration reicht nicht

Mehr zum Thema

Uber-Fahrgäste aus München besonders vergesslich Die vergesslichsten Nutzer des Fahrvermittlungsdienstes Uber kommen aus München. Nirgendwo sonst wurden im vergangenen Jahr im Verhältnis zu den absolvierten Fahrten mehr Gegenstände im Fahrzeug vergessen. Auf Platz 2 und 3 folgen Düsseldorf und Köln. Das geht aus dem am Dienstag in Berlin veröffentlichten Uber Atlas hervor. Die Münchner haben im Verhältnis zu den Menschen in Düsseldorf zehn Prozent häufiger Dinge im Fahrzeug vergessen.