Söder: Ampel und Lindner haben keine Legitimation mehr

Mehr zum Thema

Ehering steckt fest: Rentner bitten Feuerwehr um Hilfe Weil der Ehering am Finger feststeckte, hat ein Rentnerpaar Hilfe bei der Münchner Feuerwehr gesucht. Die 87 Jahre alte Frau gab laut Mitteilung der Feuerwehr am Mittwoch auf der Wache an, dass ihre Finger infolge eines Sturzes angeschwollen seien und sie zwei Ringe nicht mehr abziehen könne. Zuhause habe ihr 82 Jahre alter Mann mit einer Zange versucht, die Ringe zu durchtrennen - erfolglos. Die Feuerwehrleute entfernten die Ringe mit einem Spezialwerkzeug.

81-Jähriger fährt Polizist an und verletzt ihn schwer Ein Polizeibeamter ist von dem Wagen eines 81 Jahre alten Autofahrers angefahren und schwer verletzt worden. Der 33-Jährige und eine Kollegin hatten nach Angaben der Polizei am Dienstag einen verkehrswidrig geparkten Wagen auf einer Brücke in München kontrolliert. Als der Beamte die Straße betrat, wurde er von dem Auto des 81-Jährigen angefahren. Der Polizist kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Senior wurde leicht verletzt. Die Verkehrspolizei ermittelt.