Ähnlich heftige Reaktionen löste auch der neueste Einsatz aus: „Team Wallraff“-Reporter Abdullah recherchierte undercover im Fontiva-Pflegeheim Haus am Leimbach in Leimen. Die Aufnahmen zeigen unter anderem einen Bewohner, der knapp eineinhalb Stunden in seinem Kot sitzen muss und so zu Abend essen soll sowie einen weiteren Pflegebedürftigen, der mehrmals mit seinem Kopf im Frühstück einschläft. Viele Social-Media-Nutzerinnen und -Nutzer sind entsetzt, sorgen sich um die eigene Zukunft und die ihrer Eltern:

„Es ist an Grausamkeit, Verachtung, Respektlosigkeit, menschenabscheulichem Verhalten nicht zu überbieten. Schämt euch in Grund und Boden. (...) Wie kann man so mit alten, hilfesuchenden Menschen umgehen???“

„Ich danke dem lieben Gott, dass er das meinen Eltern erspart hat. Sie sind beide sehr jung gestorben (...) aber würdevoll. Ich hätte alles dafür getan ihnen das zu ersparen. Das hat ein Mensch am Ende seines Lebens nicht verdient.“

„Diese Bilder zu sehen macht mich sehr betroffen. Es ist menschenunwürdig so seine letzten Tage zu verbringen. Es müsste mehr solche Kontrollen geben.“

„Seit wie vielen Jahren wird schon gewarnt und hingewiesen. Und? Wir steuern im Gesundheitswesen auf eine Katastrophe zu.“

„Ich habe Angst alt zu werden.“