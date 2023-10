So wird die berufliche Pflicht zur Kür

Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Die traditionellen Einschränkungen und Verpflichtungen werden zugunsten von Flexibilität und Sinnhaftigkeit weichen müssen. Ready for New Work?

Hauptsache, der zukünftige Arbeitsplatz ist sicher und gut bezahlt – es ist noch gar nicht so lange her, dass diese Kriterien bei der Berufswahl ausschlaggebend waren. Vielen Schulabgängern konnten jedoch nicht mal diese Kriterien bei der Jobwahl erfüllt werden – sie haben den Ausbildungsplatz genommen, den sie bekommen haben. Geldverdienen war wichtiger als Spaß an der Arbeit.

Und heute? Vor allem junge Leute sehen sich auf dem Arbeitsmarkt mit ganz anderen Wünschen um. Ihre Werte sind nicht mehr unbedingt an Einkommen und Status gebunden, sondern eher an Sinnhaftigkeit, Freiheit, Empowerment und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Leistungsdruck und Konkurrenzkampf werden künftig sozialen Unternehmensstrukturen weichen. Die Vokabeln, die wir uns merken müssen, lauten Work-Life-Blending (die Vermischung von Arbeit und Privatleben), Remote Work (Verzicht auf eine Präsenz des Mitarbeiters am Arbeitsplatz) und Hybrid Work (die Mitarbeitenden sind sowohl im Büro als auch remote tätig). Wobei „remote“ nicht zwangsläufig für das Homeoffice steht. Gemeint sind damit auch Co-Working-Spaces, in denen man sich flexibel einen Arbeitsplatz mieten kann – reales Networking inklusive.