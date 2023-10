So werden Kinder fit für die Zukunft

Dieses Engagement für Kinder und Jugendliche ist eines der großen Themen in der Zukunftswoche, die dm vom 25. bis 29. September 2023 in Berlin veranstaltet, auf der namhafte Repräsentantinnen und Repräsentanten aus Politik, Wissenschaft, Gesellschaft, Medien und Kultur miteinander in den Dialog gebracht werden. Als Partner von dm im Bereich „Kinder und Jugendliche“ ist auch Pampers dabei. Der Marke liegt die gesunde und glückliche Entwicklung aller Babys am Herzen. Pampers hat es sich zur Aufgabe gemacht, Babys bestmöglich in ihrer Entwicklung zu unterstützen – vor allem auch die, die vor besonderen Herausforderungen stehen. Infos zu Speakerinnen und Speakern sowie den Moderierenden und über welche Kanäle man digital teilnehmen kann, stehen unter: dm.de/zukunftswoche.