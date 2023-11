So viele Gäste wie noch nie in NRW-Hotels eingecheckt

Mehr zum Thema

Es wird kälter: Regen und Wind lassen später nach Das Schmuddelwetter setzt sich in dieser Woche fort. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, kommt es in Nordrhein-Westfalen zum Wochenauftakt zu schauerartigem Regen und teils stürmischem Wind. Beides lässt am Dienstag zwar nach, dafür wird es aber kälter - die Höchsttemperatur des Tages sinkt der Prognose zufolge um drei Grad auf zehn Grad. Nach einer gebietsweise frostigen Nacht bleibt es am Mittwoch im Tagesverlauf recht kalt, die Meteorologen rechnen in dem Bundesland nicht mehr als sechs Grad. An dem Tag ist es voraussichtlich niederschlagsfrei, am Donnerstag kehrt dann aber der Regen zurück.