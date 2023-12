Kochen kann Spaß machen und entspannen. Dabei sollten wir uns in der Küche aber wohlfühlen!

Bei RTL-Zuschauerin Grethell Petzol ist das nicht der Fall. Sie hat die Küche von ihrer Vormieterin übernommen – so richtig schick ist die allerdings nicht mehr: abgerissene Tapete, alte Küchenschränke und viel Chaos. Unser Do It Yourself-Experte Thomas Klotz will ihr helfen. Sein Versprechen: Für nur 350 Euro wird die Küche wie neu aussehen. Zu welchen Tricks er dazu greift und in welchem hübschen Glanz Grethells Küche am Ende erstrahlt, seht ihr oben im Video. (sli)

