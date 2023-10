Übrigens: Der jetzt wieder so angesagte Mom-Sneaker wurde schon in den 90er-Jahren für die Superreichen und Sportler entwickelt. Damit ist man dann zum Tennisspielen oder zum Segeln gegangen. Was den Sneaker so besonders macht? Seine Schlichtheit – denn die macht den „Turnschuh“ richtig edel.

Zum perfekten Sneaker für Mütter brachte es der Sneaker, weil er so alltagstauglich ist. Und das sogar in der Reinigung! Welches einfache Hausmittel am besten reinigt, erklärt Sneaker-Reinigungsexperte Sebastian Homburg im Video oben. (akr)

