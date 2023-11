SMA Solar verdient dank hoher Nachfrage deutlich mehr

Mehr zum Thema

Wolken, Schauer, Wind: Herbstwetter in Hessen erwartet Das Wetter in Hessen zeigt sich in den kommenden Tagen von eher ungemütlicher Seite. Am Donnerstag wird es grau, regnerisch und windig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Maximal steigen die Thermometer auf 9 bis 12 Grad, im Bergland bleibt es kühler. Am Freitag geht es grau weiter, im Verlauf des Tages soll es bei maximal 9 bis 11 Grad schauern. Verbreitet weht ein mäßiger, im Bergland auch stärkerer Wind.

Leiche bei Brand in Bensheim geborgen Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bensheim ist ein Mensch tot geborgen worden. Die Lösch- und Rettungsarbeiten dauerten am Donnerstagmorgen noch an, wie die Polizei Südhessen mitteilte. Mehrere Hausbewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Angaben zur Identität des Todesopfers, das im Zuge der Löscharbeiten gefunden worden war, konnte die Polizei zunächst nicht machen. Auch die Ursache des Feuers blieb zunächst unklar. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.