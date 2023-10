Sky: Neuer gegen Darmstadt zurück im Bayern-Tor

Manuel Neuer wird einem Medienbericht zufolge nach mehr als zehn Monaten Verletzungspause sein Comeback beim FC Bayern München geben. Das berichtete am Freitag der TV-Sender Sky. Die Entscheidung habe Trainer Thomas Tuchel in Absprache mit Neuer und Torwarttrainer Michael Rechner getroffen.

Der 37 Jahre alte Kapitän gehört demnach beim Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen den SV Darmstadt 98 wieder zum Kader des deutschen Fußball-Rekordmeisters und erhält direkt einen Platz in der Startelf. Letztmals stand Neuer am 12. November 2022 beim 2:0 auswärts gegen den FC Schalke im Münchner Tor.

Der Weltmeister von 2014 hat sein bislang letztes Spiel beim frühen deutschen WM-Aus in Katar am 1. Dezember 2022 gegen Costa Rica bestritten. Im Anschluss an das Turnier hatte er sich bei einer Ski-Tour Schien- und Wadenbein am rechten Unterschenkel gebrochen. Seitdem arbeitete er an seinem Comeback.