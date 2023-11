SKW Stickstoffwerke: Kritik an Regierungs-Strompreisplänen

Mehr zum Thema

Warnstreik bei Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat ihre Warnstreiks in der Ernährungsindustrie in Sachsen-Anhalt fortgesetzt. Am Freitag waren nach Gewerkschaftsangaben die Beschäftigten der Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm in Freyburg zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. In dieser Woche beteiligten sich mehrere Hundert Beschäftigte auch anderer Betriebe an den Aktionen.