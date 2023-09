Auch im der 11. Staffel führt Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding erneut als Gastgeber durch die erfolgreiche Musik-Event-Reihe. Die Zuschauer dürfen auch gespannt sein, welche neuen Interpretationen und Ohrwürmer beim Tauschkonzert entstehen.

Gastgeber Johannes Oerding freut sich bereits auf die Dreharbeiten: „Wie schön, dass ich erneut als Gastgeber auf der Couch in Südafrika Platz nehmen darf. Ich freu mich auf neue Künstler, spannende Biografien und Lieder, die uns und die Zuschauenden berühren! Vielen lieben Dank auch an das „Sing meinen Song“-Team für das Vertrauen!"

In der Doku-Reihe „Die Story" zeigt VOX die Musikerinnen und Musiker nach den Folgen wie gewohnt an ihren Tauschkonzert-Abenden in persönlichen Momenten, dokumentiert ihre Karriere und ihr Leben.

Zu sehen gibt es die neuen Folgen von „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" im Frühjahr 2024 bei VOX.