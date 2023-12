Sind es schon die Wechseljahre? Macht den Test!

Die Wechseljahre laufen bei einigen Frauen ohne schwerwiegende Veränderungen ab. Andere wiederum haben schwer mit Symptomen zu kämpfen. So auch RTL-Moderatorin Katja Burkard, die in ihrem Buch „Wechseljahre? Keine Panik!“ offen über ihre eigenen Erfahrungen spricht.

Sport, regelmäßige Schlafzeiten und Alkoholverzicht können einen positiven Effekt für Frauen in den Wechseljahren haben, ebenso pflanzliche Mittel wie Soja. Auch eine hormonelle Therapie kann eine Möglichkeit sein. Welches Hormon für was zuständig ist und welche Auswirkungen das in den Wechseljahren auf den weiblichen Körper hat, können Sie hier nachlesen. (rka)