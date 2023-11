Simulation von Extremwetter: Neues System vorgestellt

Mehr zum Thema

SPD Saar wählt Parteispitze neu: Rehlinger tritt wieder an Die saarländische SPD-Landeschefin Anke Rehlinger stellt sich diesen Freitag bei einem Landesparteitag (ab 17 Uhr) in Völklingen zur Wiederwahl. Zuvor wird sie in einer Rede die politischen Schwerpunkte der Partei für das Saarland in den nächsten Jahren vorstellen, wie ein Parteisprecher sagte. Rehlinger ist seit März 2018 Vorsitzende der SPD Saar, zuletzt war sie im November 2021 in ihrem Amt bestätigt worden. Als Ministerpräsidentin führt Rehlinger seit April 2022 eine SPD-Alleinregierung an der Saar.