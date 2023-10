Wenn Sie Silberfische in Ihrer Wohnung finden, hat das selten etwas mit mangelnder Hygiene zu tun. Silberfischchen finden in Wohnhäusern optimale Lebensbedingungen und nisten sich daher gerne ein. Sie mögen es am liebsten warm bei einer Raumtemperatur zwischen 20 und 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit. Vor allem Räume wie das Badezimmer oder die Küche bieten Ihnen ein reichhaltiges Nahrungsangebot. Sie fressen dabei auch vieles, was wir eh nicht bei uns Zuhause haben wollen – zum Beispiel Hausstaubmilben und Schimmelpilze.

Silberfische sind nachtaktive Tiere und verkriechen sich tagsüber in Ritzen zwischen Dielen oder hinter kaputten Tapeten. Meist kommen sie durch Abwasserleitungen ins Bad. Sollten Sie vermehrt Silberfische finden, kann das auf Schimmelbefall hinweisen. Wichtig ist, die Tiere nicht nur zu beseitigen, sondern auch die Ursachen wie Schimmel oder schlechte Belüftung zu klären.

Lese-Tipps: Hausstaubmilben: Allergieauslösende Spinnentierchen

Denn empfinden viele Menschen Silberfische als nervig oder auch eklig. Zum Glück lassen sie sich mit einfachen Mitteln schnell bekämpfen.