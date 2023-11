Signa-Tochter SportScheck stellt Insolvenzantrag

Mehr zum Thema

Mehrjährige Haftstrafen im Terrorprozess gegen „Gruppe S.“ Elf Angeklagte, Corona-Verzögerungen und Todesfälle: Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart ist das Mammutverfahren um eine rechte Terrorgruppe am Donnerstag zu Ende gegangen. Der Rädelsführer muss mehrere Jahre in Haft.