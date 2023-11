Signa-Tochter SportScheck stellt Insolvenzantrag

Mehr zum Thema

Verdi: Keine Eilanträge gegen verkaufsoffene Sonntage Die Gewerkschaft Verdi sieht in Brandenburg aktuell keinen Anlass für weitere Eilanträge gegen geplante verkaufsoffene Sonntage in der Vorweihnachtszeit. Das sagte eine Verdi-Sprecherin am Donnerstag. Die Gewerkschaft war zuletzt erfolgreich gegen die Pläne der Stadt Potsdam vorgegangen, an den beiden ersten Sonntagen im Dezember fast im gesamten Stadtgebiet die Sonntagsruhe aufzuheben. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg teilte die Einschätzung der Gewerkschaft, dass mit zwei lokalen Weihnachtsmärkten nicht die Aufhebung der Sonntagsruhe in einem Großteil der Stadt zu rechtfertigen sei. Verdi hatte einen Eilantrag eingereicht. Die Stadt will die Pläne nun anpassen.

Signa-Insolvenz: Giffey bewertet Situation als sehr ernst Nach Einschätzung von Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey hat die Insolvenz der Signa Holding Auswirkungen auf alle Kaufhausstandorte. Die Ankündigung des Insolvenzverfahrens habe eine gewisse Klarheit gebracht, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag bei der Plenarsitung im Abgeordnetenhaus. Niemand kann sich darüber freuen. Es ist auch keine gute Nachricht, insofern ist die Situation sehr, sehr ernst. Noch seien die Folgen nicht in allen Details überschaubar. Es sei aber klar, dass es Auswirkungen auf alles Standorte habe, wenn ein Konzern in dieser Art und Weise Insolvenz erkläre.