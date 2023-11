Signa-Insolvenz vorerst ohne Folgen für Galeria

Mehr zum Thema

Verurteilter Sexualstraftäter wegen Missbrauchs vor Gericht Gegen einen verurteilten Sexualstraftäter hat vor dem Berliner Landgericht ein erneuter Prozess wegen Missbrauchs von Kindern und weiterer Vorwürfe begonnen. Dem 34-Jährigen werden Übergriffe auf mehrere Kinder zur Last gelegt. Die Taten habe er begangen nach Verbüßung einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten und trotz der Weisung der Führungsaufsichtsstelle, sich Minderjährigen nicht zu nähern. Der Verteidiger erklärte zu Prozessbeginn am Mittwoch, sein Mandant gestehe sämtliche Vorwürfe und bedauere die Taten.

Anklage gegen Mutter wegen Mordes an zweijährigem Sohn Gegen eine 24 Jahre alte Mutter hat die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen vor dem Landgericht Berlin erhoben. Der Frau wird vorgeworfen, in Berlin-Gesundbrunnen ihren zweijährigen Sohn ertränkt zu haben.