Signa Holding von Milliardär Benko meldet Insolvenz an

Brand in einer Lagerhalle in Reinbek Im Reinbeker Stadtteil Neuschönningstedt (Kreis Stormarn) ist ein Feuer in einer Lagerhalle eines Kfz-Betriebes ausgebrochen. Die Halle stehe in Vollbrand, berichtete ein dpa-Reporter am Mittwochmittag. Zudem habe die Feuerwehr 20 bis 30 Einwohner einer anliegenden Flüchtlingsunterkunft evakuiert. Auch die Polizei bestätigte den Brand. Angaben zur Schadenshöhe oder einer Brandursache konnten die Beamten aber noch nicht machen.

Elbjazz-Festival gibt erste Acts für 2024 bekannt Das Hamburger Elbjazz-Festival hat erste Acts für die kommende Ausgabe am 7. und 8. Juni bekannt gegeben. Mit Jungle, The Streets, Badbadnotgood, Belle & Sebastian, L'impératrice, Betterov, St. Paul & The Broken Bones, Ed Motta, Nubiyan Twist, Kit Sebastian und Ilgen-Nur präsentieren sich Musikerinnen und Musiker aus dem ursprünglichen Jazz-Universum neben Acts, die ihren Stimmen und Instrumenten unter anderem Alternative-, Rock-, Indie-Pop-, Neo-Soul- und Hip-Hop-Elemente entlocken, wie das Festival am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Die Künstlerinnen und Künstler werden an den beiden Tagen verschiedene Bühnen auf dem Werftgelände von Blohm+Voss, in der Elbphilharmonie sowie in der Hafencity bespielen.