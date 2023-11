Nach dem Leichenfund eines 49-jährigen Mannes in Sietzsch (Sachsen-Anhalt) sind Anwohner wie Thomas Bernstein schockiert.

Seit Halloween hat das Grauen das kleine Dörfchen an der Grenze zu Sachsen fest in der Hand. Als Tino E. nicht zu einer Halloween-Party erscheint, machen sich Bekannte sorgen, berichtet die Mitteldeutsche Zeitung. Sie suchen das Dorf ab, dann folgt eine schreckliche Entdeckung: Auf einem Feldweg findet ein Mann Tino E. mit schweren Kopfverletzungen auf. Als der Notarzt eintrifft, kann dieser nur noch den Tod des 49-Jährigen feststellen. Besonders tragisch: Labrador „Keks“, der Hund des 49-Jährigen, weicht seinem toten Herrchen nicht von der Seite. Zwei Tage ist das jetzt her, seither herrscht im Dorf Ausnahmezustand.

Lese-Tipp: Leiche gefunden an Waldrand gefunden – vermisste Marie Sophie (14) ist tot

„Man guckt sich um und versucht, sich zu Hause zu sichern. Die Kinder will man auch nicht mehr so weit im Dunkeln draußen lassen“, schildert Dorfbewohner Thomas Bernstein. Und weiter: „Es ist schlimm.“ Er habe das Opfer lose gekannt. „Aber mehr als ein ,Guten Tag’ oder ein kleines Gespräch war es nie“, sagt Bernstein. Allgemein sei besonders in der dunklen Jahreszeit nach der Dämmerung kaum mehr jemand draußen unterwegs.