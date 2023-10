Sieg in Marokko: Rallye-Navigator Gottschalk Vizeweltmeister

Mehr zum Thema

Mädchen an Ampel tödlich erfasst: Strafe für Autofahrer Eine Elfjährige überquert eine für sie grüne Ampel und wird von einem Auto erfasst. Sie stirbt später an den Verletzungen. Der Autofahrer wird zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der Vater des Mädchens kündigt Rechtsmittel an.