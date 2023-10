Sieg gegen THW Kiel: Der SCM kommt in der Liga in Schwung

Mehr zum Thema

50Hertz: Milliardenauftrag für Tausende Kilometer Kabel Der ostdeutsche Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz investiert in den kommenden Jahren 4,6 Milliarden Euro in zusätzliche See- und Landkabel und vergibt damit den größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte. Konkret geht es um Rahmenverträge für die Produktion und Installation von 3500 Kilometer Kabeln an Land sowie in der Nord- und Ostsee, mit Option auf 2700 weitere Kilometer. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Aufträge umfassen insgesamt sieben Projekte und gehen an das dänische Unternehmen NKT sowie den italienischen Kabelspezialisten Prysmian.