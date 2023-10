Siebenschläfer verunreinigen Leitungswasser

Mehr zum Thema

VfB-Coach Hoeneß traut vertauschten Rollen nicht Die Stuttgarter Senkrechtstarter reisen als Favoriten zum kriselnden Champions-League-Teilnehmer Union Berlin. Doch der Trainer warnt - auch wegen wichtiger Rückkehrer in Reihen der Köpenicker.

Verbände empfehlen auch Amateur-Fußballern Gedenkminuten Nach dem Vorbild der Profivereine soll es auch bei Amateur-Fußballspielen im Südwesten am Wochenende eine Schweigeminute für die unschuldigen Opfer im Nahost-Konflikt geben. Das hätten die baden-württembergischen Fußballverbände ihren Vereinen empfohlen, teilte der Badische Fußballverband am Donnerstag mit.