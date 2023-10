Siebenjährige von Jagdhund ins Gesicht gebissen

Mehr zum Thema

Bildungssenatorin: Viele jüdische Kinder zu Hause Wegen Gewaltaufrufen der Terrorgruppe Hamas sind nach Angaben der Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) viele jüdische Kinder in Berlin an diesem Freitag zu Hause geblieben. Ja, ich habe Kenntnis davon, dass in einigen jüdischen Einrichtungen heute - sowohl in Kitas als auch in Schulen - die Familien ihre Kinder und Jugendlichen nicht zum Schulbetrieb gebracht haben in Rücksprache mit der Schulleitung, sagte Günther-Wünsch am Freitag bei der Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin.