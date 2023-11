Sieben Verletzte bei Brand in Bonner LVR-Klinik

Mehr zum Thema

Zöllner finden 6,6 Kilo Drogen in Schmuggler-Auto Im Wagen eines mutmaßlichen Schmugglers haben Zollfahnder bei Hamm Drogen im Wert von 240.000 Euro sichergestellt. Wie das Hauptzollamt Dortmund am Donnerstag mitteilte, hatten die Beamten das Fahrzeug des 26-jährigen Tschechen, der nach eigenen Angaben aus den Niederlanden kam, an der Raststätte Rhynern-Süd auf der Autobahn 2 kontrolliert.

Wüst lobt bei Benelux-Gipfel gemeinsame Bewerbung NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst begrüßt die gemeinsame Bewerbung von Deutschland, Belgien und den Niederlanden für die Frauen-WM 2027: Die Initiative sei ein starkes europäisches Zeichen, sagte Wüst beim Benelux-Gipfel am Mittwoch in Rotterdam.