Sieben Jahre Abwesenheit: Braunbären ziehen in Berliner Zoo

Drei Braunbären sind in den Zoo Berlin eingezogen. Spätestens zu Beginn der Herbstferien in Berlin können Besucher die drei Neuankömmlinge bestaunen, wie der Zoo am Mittwoch mitteilte. Demnach stammen die drei Bärenbrüder mit den Namen Lucifer, Lillebor und Momoa (alle 4 Jahre alt) aus dem schwedischen Raubtierpark Orsa, der den Angaben zufolge demnächst schließen wird. Der Umzug in die Hauptstadt wurde im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes beschlossen. Damit ziehen nach sieben Jahren Abwesenheit wieder europäische Braunbären in den Zoo Berlin ein. Derzeit sollen sich die drei Bären noch an ihr neues Revier gewöhnen, teilte der Zoo mit.

Für den Einzug wurde rund ein Jahr lang ein Areal mit neuen Felshöhlen und Totholz umgebaut. Mehrere Futterausgaben und ein Honigbaum befinden sich dort. Der Umzug der Bären wird demnach mit einer interaktiven Ausstellung über den Braunbären und dessen Lebensraum begleitet. Dabei soll auch auf die Konflikte zwischen Braunbären und dem Menschen eingegangen werden.

Braunbären gelten nach Angaben des Zoos in weiten Teilen ihres Verbreitungsgebiets in Europa als ausgestorben. Gründe hierfür seien Jagd und Lebensraumzerstörung. In manchen europäischen Ländern wie Italien und Frankreich haben sich Braunbären mittlerweile wieder angesiedelt.