Verzichtet so oft es geht auf industriell gefertigte Frühstückscerealien wie Cornflakes, Pops und Loops. Viele davon bestehen bis zu 40 Prozent aus Zucker. Dieser lässt den Blutzuckerspiegel in die Höhe schießen, gleichzeitig schüttet der Körper Insulin aus. Dadurch wird der Zucker schnell in die Zellen geschleust und wir haben nach kurzer Zeit schon wieder Hunger.

Zudem sind solche Produkte auch alles andere als günstig: Je nach Sorte kosten 350 bis 500 Gramm zwischen 2,29 und 2,79 Euro. Mischt euch euer Müsli daher am besten selbst oder greift zu Fruchtmüsli ohne Zusatz von Kristallzucker. Hier bekommt ihr ein Kilogramm oft schon für 1,49 Euro. Das könnt ihr nach Belieben mit Kernen, Leinsamen, Nüssen, ungesüßten Haferpops oder ähnlichem anreichern.

