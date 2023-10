Sieben Autobahnprojekte werden beschleunigt

Mehr zum Thema

Weltkriegsbombe in Zweibrücken erfolgreich entschärft Eine in Zweibrücken gefundene Weltkriegsbombe ist am Dienstagmittag erfolgreich entschärft worden. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilte, erklärte der Kampfmittelräumdienst die Entschärfung der Bombe um 12.27 Uhr für beendet. Zuvor war ein Gebiet im Radius von 250 Metern um den Fundort evakuiert worden. Davon waren rund 700 Anwohner betroffen.

RTL

Saarland begrenzt Topgehälter und verkleinert Rundfunkrat Beim Saarländischen Rundfunk (SR) werden künftig die Topgehälter begrenzt und der Rundfunkrat wird verkleinert. Der Landtag in Saarbrücken beschloss am Dienstag mit den Stimmen der absoluten SPD-Mehrheit und gegen die Opposition von CDU und AfD ein Gesetz zur Modernisierung des saarländischen Medienrechts. Es sieht auch die Schaffung eines Direktoriums an der Spitze des Senders vor.