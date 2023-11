Siebatcheu fehlt Gladbach mehrere Wochen

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss mehrere Wochen auf den zuletzt formstarken Jordan Siebatcheu verzichten. Der 27-Jährige hat sich einen Faserriss im Oberschenkel zugezogen. Dies gab Trainer Gerardo Seoane am Donnerstag bekannt. Ansonsten muss der Coach im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nur auf die Langzeitverletzten wie Torhüter Jonas Omlin oder Ko Itakura verzichten. Auch der von einer Krebserkrankung genesene Stefan Lainer ist natürlich noch keine Option für die Partie. Er wird noch gesteuert und anders belastet als die Mannschaft. Wir hoffen, dass er im nächsten Jahr wieder voll bei Kräften ist, erklärte der Coach.

Gegen die in der Bundesliga auswärts noch unbesiegten Kraichgauer hatten die Gladbacher in den vergangenen Jahren vor eigenem Publikum einen Lauf. Zuletzt gelangen drei Heimsiege mit insgesamt zwölf Treffern. Dies sei nur eine Randnotiz, bemerkte Seoane. Die Hoffenheimer haben sich in dieser Saison sehr gut entwickelt. Sie sind sehr homogen und haben einen guten Mix aus Robustheit und fußballerischen Qualitäten, sagte der Coach. Sein Team hatte zuletzt im Borussia-Park drei Heimsiege nacheinander gefeiert.