Lachen ist wie Medizin!

In Kriegen verstehen die Kinder am wenigsten, warum alles um sie herum zu Bruch geht, warum Menschen sterben und ihre ganze Welt aus den Fugen gerät. Hass und Feindschaft sind ihnen fremd, aber Leid und Trauer empfinden sie genauso wie die Erwachsenen. RTL hat in Jerusalem einen Clown getroffen, der die kleinen Opfer dieses Krieges ablenkt und aufmuntert, wenigstens für kurze Zeit. Mehr dazu – in unserem Video

Israel-Krieg im Live-Ticker - alle aktuellen Entwicklungen