Sicherungsverwahrung für „Horrorhaus“-Täter? Prozess

Als er 2018 im „Horrorhaus“-Prozess verurteilt wurde, weil er zwei Frauen misshandelte und sterben ließ, galt er als vermindert schuldfähig. Dies erwies sich später als Fehleinschätzung. Nun muss das Gericht entscheiden, ob der Täter nach seiner Haft frei kommt.

Der Prozess um die nachträgliche Sicherungsverwahrung für den verurteilten Täter im Fall des sogenannten Horrorhauses von Höxter ist auf der Zielgeraden. Heute (9.30 Uhr) wird die Verhandlung vor dem Landgericht Paderborn fortgesetzt, es hänge aber vom weiteren Verfahrensablauf ab, ob bereits eine Entscheidung falle, so ein Gerichtssprecher. Die Verteidigung hatte sich vorbehalten, weitere Anträge zu stellen. Über diese muss die Kammer dann gegebenenfalls zunächst beraten. Ein weiterer Verhandlungstermin am 23. November ist reserviert.

Wilfried W. wurde im Oktober 2018 zu elf Jahren Haft verurteilt, weil er und seine Ex-Frau im sogenannten Horrorhaus von Höxter im Osten von Nordrhein-Westfalen zwei Frauen aus Niedersachsen nach körperlichen und seelischen Quälereien hatten sterben lassen. Als vermindert schuldfähig wurde er zunächst in die Psychiatrie eingewiesen - eine Fehleinschätzung wie ein Gericht später feststellte. Seit 2020 ist er im regulären Strafvollzug.

In dem seit Ende August laufenden Prozess wird das Gericht darüber entscheiden, was mit dem Täter nach Verbüßen seiner Haftstrafe geschehen soll. Die Staatsanwaltschaft hatte nachträgliche Sicherungsverwahrung für ihn beantragt, seine Verteidiger wollen das verhindern. Im Anschluss an eine verbüßte Haft dient die Sicherungsverwahrung dazu, die Allgemeinheit vor gefährlichen Tätern zu schützen. Zwei psychiatrische Gutachter in dem Prozess hatten bei W. eine erhebliche Gefahr gesehen, dass er in Freiheit erneut schwere Straftaten zu Lasten von Frauen begehen könnte.