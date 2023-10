Sicherheitsvorkehrungen bei Einweihung von Dessauer Synagoge

Mehr zum Thema

Eröffnung der Weill-Synagoge ist „Hoffnungszeichen“ In der momentan schweren Zeit ist die Einweihung der Weill-Synagoge in Dessau-Roßlau nach Ansicht von Ministerpräsident Reiner Haseloff ein Zeichen der Hoffnung. Diese Synagoge ist verbunden unter anderem mit Moses Mendelssohn und Kurt Weill. Das zeigt, jüdisches Leben ist in Sachsen-Anhalt, ist in Deutschland, wieder fest verwurzelt, sagte der CDU-Politiker am Freitag im Bundesrat in Berlin. Jüdinnen und Juden sollen eine gute Zukunft in Deutschland haben. Das versprechen wir und dafür werden wir einstehen, so der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt.