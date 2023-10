Sicherheit gegen Cyberangriffe: Vereinbarung geschlossen

Mehr zum Thema

Kinderintensivstation in Uniklinik vor Wiedereröffnung Mehr als acht Monate nach der zwangsweisen Schließung der Kinderintensivstation am Universitätskinderklinikum Magdeburg wegen Fachkräftemangel steht die Wiederöffnung bevor. Die Station solle am 1. November wieder ihre Arbeit aufnehmen, teilte die Uniklinik am Donnerstag mit. Die Kinderintensivstation war Anfang Februar geschlossen worden, weil entsprechend ausgebildete Kinderärzte fehlten. Mit sei ein neuer leitender Chefarzt gefunden worden, hieß es. Der Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin mit den Zusatzqualifikationen Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin war zuvor an der Klinik der Kinder- und Jugendmedizin der Universität Rostock tätig.

Fast 200.000 Euro für drei Sozialeinrichtungen in Halle Drei Einrichtungen der Stiftung Hospital St. Cyriaci et Antonii in Halle bekommen Geld aus dem Corona-Sondervermögen. Sie erhalten insgesamt 192.732 Euro für die soziale Infrastruktur, teilte das Sozialministerium in Magdeburg anlässlich der Übergabe des Zuwendungsbescheids am Donnerstag mit. Die Stiftung werde das Geld in die Klimatisierung von Aufenthaltsräumen und die Installation von WLAN-Strukturen investieren, hieß es. Profitieren werden laut Ministerium das Haus Hornecke und das Richard-Robert-Rive-Haus, in denen betreutes Wohnen möglich ist, sowie das Pflegeheim Gustav-Staude-Haus.