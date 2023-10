Show im Friedrichstadt-Palast: Gaultier erwartet

Mehr zum Thema

Ursache für geplatztes Riesenaquarium wird bekanntgegeben Die Ursache für das Platzen eines Riesenaquariums in einem Berliner Hotel soll am Mittwoch (11 Uhr) bei einem Pressetermin in der Hauptstadt bekanntgegeben werden. Etwa zehn Monate nach dem Unglück liege nun der Abschlussbericht des Ingenieurs und Gutachters Christian Bonten vor, wie der Gebäudeeigentümer des Hotels mitteilte.

Landräte und Stadtchefs beraten mit Regierung Die Landräte und Oberbürgermeister beraten am Mittwoch (11.00 Uhr) in Potsdam angesichts einer steigenden Zahl unerlaubt einreisender Flüchtlinge über die Situation in den Kommunen. Zu der Landrätekonferenz im Innenministerium werden neben Ressortchef Michael Stübgen (CDU) auch Integrationsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) und Bildungsstaatssekretärin Claudia Zinke erwartet.

RTL