Shisha-Branche unter Druck: Legales Geschäft sackt weiter ab

Zwölf Millionen Zuschauer sehen „Wetten, dass..?“ im ZDF Millionen-Publikum an den Fernsehgeräten zum Abschied von Thomas Gottschalk als Moderator des ZDF-Klassikers Wetten, dass..?: 12,13 Millionen Menschen haben am Samstagabend eingeschaltet, wie der Sender am Sonntag auf seiner Internetseite mitteilte. Das entspreche einem Marktanteil von 45,3 Prozent.