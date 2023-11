SH Netz vergangenes Jahr nur 6,6 Minuten ohne Strom

Mehr zum Thema

Arbeitslosenzahl steigt in Schleswig-Holstein auf 87 300 Die Zahl der Erwerbslosen in Schleswig-Holstein ist im November auf 87.300 gestiegen. Das seien 1300 Arbeitslose mehr als im Vormonat, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mit. Die Arbeitslosenquote beträgt 5,5 Prozent nach 5,2 Prozent im November des vergangenen Jahres.