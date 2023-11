Sexueller Missbrauch: Bewährung für ehemaligen Betreuer

Mehr zum Thema

Bundesamt warnt wegen Radioaktivität vor Paranüssen Kinder, Schwangere und stillende Mütter sollten nach Empfehlung des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) keine Paranüsse essen. Diese könnten hohe Mengen an radioaktivem Radium enthalten, teilte das Bundesamt am Dienstag mit. Andere, insbesondere heimische Nussarten seien nicht betroffen.

RTL