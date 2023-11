Sexualstraftäter darf nicht mehr ausreisen: Pass eingezogen

Mehr zum Thema

Gastgewerbe leidet weiter unter Konsumzurückhaltung Das baden-württembergische Gastgewerbe schwächelt weiter. Zwischen Januar und September verzeichnete die Branche nach vorläufigen Berechnungen ein reales Umsatzplus von knappen 0,5 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte. Die Zahlen beschreiben das um Preiseffekte bereinigte Geschäft.