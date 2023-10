Sexualisierte Gewalt: Bistum Aachen veröffentlicht Namen

Mehr zum Thema

Tarifabschluss: Höhere Entgelte für Schlosser Nordrhein-Westfalens Schlosser bekommen mehr Geld. Die 58.000 Beschäftigten des Schlosserhandwerks bekommen ab November 5,3 Prozent höhere Entgelte und ein Jahr später eine weitere Steigerung um 3,9 Prozent, wie die IG Metall und der Fachverband Metall NRW am Mittwoch in Münster mitteilten. Außerdem bekommen die Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie von 1500 Euro.