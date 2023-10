Für die Sex-Studie befragte die Dating-App Parship gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Innofact AG im Mai 2023 insgesamt 1.010 Personen aus Deutschland im Alter zwischen 18 und 69 Jahren.

Positiv ausgedrückt gab mehr als die Hälfte aller Befragten an, glücklich mit dem derzeitigen Liebesleben zu sein (58 Prozent). Tendenziell sind Frauen mit 59 Prozent etwas zufriedener als Männer (55 Prozent). Ein knappes Drittel (32 Prozent) bezeichnete sich demnach sogar als äußerst zufrieden.

Die sogenannten Millennials (manchmal auch Generation Y genannt), also in diesem Fall die 30- bis 39-Jährigen sind hier Spitzenreiter (41 Prozent). Ihnen folgt die „Gen Z“, was hier die 18- bis 29-Jährigen meint (39 Prozent).

Bei den Befragten unter 30 gaben 6,5 Prozent an, noch keinen Sex gehabt zu haben. Insgesamt sagte das nur jede hundertste Person.

