Sex-Eskapaden hinter Gittern: Belgisches Gefängnis wird zum Dating-Club

Was tagsüber an Fantasien ausgelebt wurde, ging abends weiter. Nach Feierabend soll ein Kollege regelmäßig Sex-Parties in seinem Haus veranstaltet haben. Dabei soll auch ein beheizter Pool zum Einsatz gekommen sein. Die Teilnehmer sollen im Vorfeld per Los entschieden haben, wer am Abend mit wem schäft, berichtet HLN. Etwa zehn Wachen sollen dabei gewesen sein – drei davon Frauen.