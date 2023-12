Sex bis der Kopf abfällt: Hirsch entjungfert Weihnachtsdeko im Vorgarten

Lustvolles Liebesspiel mit einem Plastik-Rentier.

Na damit hat der Besitzer dieser Weihnachtsdekoration wohl auch nicht gerechnet. Früh am Morgen schleicht sich ein Hirsch in den Vorgarten, was er dann macht, ist nichts für Kinderaugen – und dann rollt auch noch ein Kopf. Na na na stat ho ho ho. Was da genau los war, seht ihr im Video. (kko)

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp – HIER direkt ausprobieren!