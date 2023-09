Servet bittet Silvia Wollny um die Hand ihrer Tochter

Loredana und Servet könnten mit Baby Aurelio wohl nicht glücklicher sein. Wäre da nicht der schmerzliche Punkt, dass Servet aufgrund von Einreiseproblemen Loredana noch nie in Deutschland besuchen konnte und sie bisher nur in der Türkei ihren Alltag als Familie leben konnten. Das alles lässt die beiden nur stärker werden und so kommt es jetzt in einer neuen Folge von „Die Wollnys“ zu einem nächsten Schritt. Servet ruft Silvia in geheimer Mission an und hat eine wichtige Frage an die Mutter seiner großen Liebe.